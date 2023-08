Compendioso come un famoso storico latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Compendioso come un famoso storico latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TACITIANO

Significato/Curiosita : Compendioso come un famoso storico latino

Certo nel convento di san domenico maggiore, famoso per la ricchezza della sua biblioteca, anche se, come negli altri conventi, erano vietati i libri di... Persone grossolane. si è con ragione portati ad identificare nel petronio tacitiano l'autore del satyricon, che doveva essere davvero un'opera di grande mole:... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

