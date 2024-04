La Soluzione ♚ Un comando della radio

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MANOPOLA

Curiosità su Un comando della radio: Paracadutarono nel pratese alcuni loro uomini, per dare man forte alla radio. il comando alleato si congratulò con carlo campolmi definendo il servizio svolto... La manopola è un elemento di gomma, gel, foam poliuretanico (spugna) o altro materiale montata all'estremità del manubrio di una motocicletta, di una bicicletta o di altri mezzi per poter migliorare la presa sullo stesso. In alcuni casi come le biciclette da corsa o da pista, si utilizzano dei nastri da manubrio, che avvolti intorno al manubrio svolgono la funzione di manopola.

