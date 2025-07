Simboli su cui si clicca nei cruciverba: la soluzione è Icone

Home / Soluzioni Cruciverba / Simboli su cui si clicca

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Simboli su cui si clicca' è 'Icone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ICONE

Curiosità e Significato di Icone

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Icone, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Icone? Le icone sono quei simboli grafici su schermo che si cliccano per aprire app, impostazioni o link. Rappresentano funzioni o strumenti in modo semplice e immediato, rendendo l’uso del computer o dello smartphone più intuitivo. Sono piccoli segnali visivi che guidano l’utente nel mondo digitale, facilitando l’interazione e migliorando l’esperienza d’uso. Sono davvero indispensabili per navigare facilmente tra le varie funzioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Simbolo su cui si cliccaIl simbolo su cui si cliccaUn simbolo del computer su cui si cliccaUn simbolo su cui si cliccaEdifici in cui si osserva l ordine

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Icone

Stai cercando la risposta alla definizione "Simboli su cui si clicca"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

C Como

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I P R A R A N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARPIONARE" ARPIONARE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.