Si trova in Costa Azzurra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trova in Costa Azzurra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CANNES

La provenza-alpi-costa azzurra (in francese provence-alpes-côte d'azur /p.v~s alp kot da.zy/, o paca; autodefinitasi région sud) è una regione amministrativa... cannes (ipa: /kan/; in provenzale cano, in occitano canas; in italiano storico canne) è un comune francese situato nel dipartimento delle alpi marittime... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

