La Soluzione ♚ Città industriale del Belgio sulla Mosa

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LIEGI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Citta industriale del belgio sulla mosa: Nord-est). a liegi, la mosa incontra il fiume ourthe. la città fa parte del sillon industriel, l'ex spina dorsale industriale della vallonia. è ancora... Liegi (in francese: Liège, in vallone: Lidje, in olandese: Luik, in tedesco: Lüttich) è una città francofona del Belgio, capoluogo dell'omonima provincia nella Vallonia. La popolazione ammonta a circa 195 000 abitanti (600 000 considerando l'agglomerato urbano). Per numero di abitanti, Liegi è la prima area urbana della Vallonia e la terza del Belgio, dopo gli agglomerati di Bruxelles e Anversa. La città è anche il quinto comune più popolato del Belgio dopo Bruxelles, Anversa, Gand e Charleroi. La città è situata nella valle della Mosa, nel Belgio orientale, non lontano dai confini con i Paesi Bassi (Maastricht è a circa 33 km (20,5 ...

