La Soluzione ♚ Un celebre film del 1961 con Miss Marple

La soluzione di 18 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ASSASSINIO SUL TRENO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Un celebre film del 1961 con miss marple: Per aver interpretato sullo schermo miss marple, il personaggio nato dalla penna di agatha christie. nata in un sobborgo a sud di londra, margaret taylor... Assassinio sul treno è un film del 1961 diretto da George Pollock, tratto dal romanzo di Agatha Christie Istantanea di un delitto (4.50 from Paddington). È il primo di una serie inglese di quattro film su Miss Marple interpretati da Margaret Rutherford, cui seguirono Assassinio al galoppatoio, Assassinio sul palcoscenico e Assassinio a bordo.

Altre Definizioni con assassinio sul treno; celebre; film; 1961; miss; marple;