Uccello il cui verso dà nome a un tipo d orologio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccello il cui verso dà nome a un tipo d orologio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CUCULO

Significato/Curiosita : Uccello il cui verso da nome a un tipo d orologio

Che osserva, dà credito alla versione steyrer. sebbene l'idea di posizionare un uccello a cucù automa in un orologio per annunciare il passare del tempo... È cucùlo ( [ku'kulo]), che riflette l'accentazione solitamente percepita del verso e resa con cucù, ma oggi prevale la variante sdrucciola cùculo (['kukulo])... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

