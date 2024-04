La Soluzione ♚ Lo usa la sarta per tagliare i vestiti

La soluzione di 12 lettere per la definizione: Lo usa la sarta per tagliare i vestiti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CARTAMODELLO

Curiosità su Lo usa la sarta per tagliare i vestiti: Viene avvicinato da ave, un'anziana sarta proveniente dal nord italia, che si rivela essere la sua madre naturale. lo aveva abbandonato da neonato in un... Il cartamodello (o sagoma, o ancora base) è una rappresentazione su carta dei ritagli di tessuto che compongono un abito, ed è usato per tagliare la stoffa. Un cartamodello si può ottenere in più modi: disegnando con l'uso di squadre apposite, ricalcando cartoncini industriali oppure i modelli da una rivista; usando un metodo di taglio appreso in una scuola specifica, da un libro o lavorando in una sartoria tradizionale.

