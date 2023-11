La definizione e la soluzione di: Il laboratorio della sarta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il laboratorio della sarta

Massacrata con una forbice da sarta nel proprio laboratorio. con lei lavoravano meriam, madrelingua araba, l'anziano nicola e il giovane lillo scotto, che... Atelier (plurale ateliers) è una parola francese che significa laboratorio di un artigiano, soprattutto nel campo della sartoria e dell'alta moda. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

