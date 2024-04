La Soluzione ♚ Tagliare nettamente La definizione e la soluzione di 8 lettere: Tagliare nettamente. RECIDERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Tagliare nettamente: Non recidere, forbice, quel volto è una poesia di Eugenio Montale del 1937 e fa parte della raccolta Le occasioni (nella sezione dei Mottetti). La forbice è un correlativo oggettivo del tempo inesorabile, che il poeta implora di non cancellare dalla sua memoria il ricordo di un volto, probabilmente quello dell'amata (i Mottetti parlano soprattutto di una donna). Italiano Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Non recidere, forbice, quel volto è una poesia di Eugenio Montale del 1937 e fa parte della raccolta Le occasioni (nella sezione dei Mottetti). La forbice è un correlativo oggettivo del tempo inesorabile, che il poeta implora di non cancellare dalla sua memoria il ricordo di un volto, probabilmente quello dell'amata (i Mottetti parlano soprattutto di una donna). recidere (vai alla coniugazione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione re | cì | de | re Pronuncia IPA: /re'tidere/ Etimologia / Derivazione dal latino recidere formato da re- e da caedere ossia "tagliare" Sinonimi segare, tagliare, mozzare, rompere. spezzare, scindere

(un arto) amputare

amputare (senso figurato) troncare, porre fine, interrompere, eliminare

Contrari ricongiungere, riattaccare, riunire

(senso figurato) riallacciare, riprendere, ridar vita, ridar vigore Parole derivate recisione

RECIDERE

