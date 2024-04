La Soluzione ♚ Una città della Nigeria

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Una città della Nigeria. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ABA - LAGOS - IBADAN

Curiosità su Una citta della nigeria: città della nigeria con più di 120.000 abitanti nel 2010: aba abakaliki abeokuta abuja ado-ekiti afikpo akure asaba awka azare badagri bauchi benin city... La ABA Liga, o Lega Adriatica, è un'importante competizione per club di pallacanestro. Si tratta una manifestazione curata dalla ULEB (Union of European Leagues of Basketball) che vede partecipare club provenienti dalla Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia cioè dei paesi costitutivi della ex-Jugoslavia.

