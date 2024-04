La Soluzione ♚ Tutt altro che lisce

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Tutt altro che lisce. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RUVIDE

Curiosità su Tutt altro che lisce: Campobasso 1841. ^ comuni capoluogo di provincia - elenco per altitudine, su tuttitalia.it. url consultato il 23 agosto 2020. ^ clima campobasso - medie climatiche »... Fox Terrier è il nome che viene dato a due distinte razze canine riconosciute inizialmente dal Kennel Club inglese. Fanno entrambe parte del terzo gruppo canino, quello dei terrier. Per quanto il nome sia il medesimo esistono due razze distinte che portano il nome fox terrier: il fox terrier a pelo liscio ( in inglese smooth fox terrier) e il fox terrier a pelo ruvido (in inglese wire fox terrier). Nonostante questo è bene notare che la sola differenza tra le due razze e tra i due standard, che a prima vista possono apparire molto diversi, consiste nella tessitura del pelo. La varietà a pelo ruvido ha, infatti, un mantello ispido, duro e ...

