La Soluzione ♚ Aspre nel parlare e nel trattare La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : RUVIDE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente RUVIDE

Curiosità su Aspre nel parlare e nel trattare: Fox Terrier è il nome che viene dato a due distinte razze canine riconosciute inizialmente dal Kennel Club inglese. Per quanto il nome sia il medesimo esistono due razze distinte che portano il nome fox terrier: il fox terrier a pelo liscio ( in inglese smooth fox terrier) e il fox terrier a pelo ruvido (in inglese wire fox terrier). Fanno entrambe parte del terzo gruppo canino, quello dei terrier.

Altre Definizioni con ruvide; aspre; parlare; trattare; Tutt altro che lisce; Aspre come il limone; Acerbe aspre; Fa fatica a parlare e farsi udire; Un modo di parlare; Conversare parlare; Gentilezza grazia nel trattare; Scostarsi dall argomento da trattare divagare; Come un argomento delicato da trattare;