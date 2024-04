La Soluzione ♚ Il tribunale religioso degli Ebrei

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Il tribunale religioso degli Ebrei. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SINEDRIO

Curiosità su Il tribunale religioso degli ebrei: Osservante", "ebreo non religioso", "ebreo non praticante" ed "ebreo laico". il termine a volte può riferirsi esclusivamente agli ebrei che, per un qualsiasi... Il Sinedrio (in ebraico: , sanhedrîn, cioè "assemblea" o "consiglio", la Grande Assemblea) di Gerusalemme era l'organo preposto all'emanazione delle leggi e alla gestione della giustizia durante la fase asmoneo-romana del periodo del Secondo Tempio. Le opinioni venivano discusse prima delle votazioni, ma le opinioni in minoranza non venivano scartate e non erano proibite: semplicemente l'opinione di maggioranza diventava vincolante. Il Sinedrio era formato tradizionalmente da 71 membri.

