La Soluzione ♚ Viene lavorato a Volterra

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Viene lavorato a Volterra. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ALABASTRO

Curiosità su Viene lavorato a volterra: Via don minzoni a volterra, e contiene una delle più belle raccolte di arte etrusca. nel 1776 il canonico della cattedrale di volterra pietro franceschini... Alabastro è il nome generico attribuito ad una roccia di tipo evaporitico di origine gessosa (solfato di calcio idrato) o calcitica (carbonato di calcio), che si presenta in aggregati concrezionati, zonati o fibroso-raggiati, di aspetto cereo, deposti in ambienti sotterranei da acque particolarmente dure. Il vocabolo è di origine orientale: per gli antichi greci la parola alábastron indicava un vaso di alabastro.

