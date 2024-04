La Soluzione ♚ Hanno una tipica forma di maialino

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Hanno una tipica forma di maialino. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SALVADANAI

Curiosità su Hanno una tipica forma di maialino: ("porcellini dolci" per la loro forma ricordante un maialino) detti anche "pizzi cunfitti". a martina franca esiste una variante di questi ultimi dal nome simile... Un salvadanaio o salvadanaro è un contenitore che serve a riporre ed accumulare monete, spesso utilizzato dai bambini. La forma tradizionale del salvadanaio è quella del porcellino di ceramica o porcellana. Il salvadanaio ha generalmente un'apertura sottile sulla parte superiore che serve ad infilare le monete. L'estrazione del contenuto è in genere più difficile e richiede la rimozione di un tappo o addirittura (nel caso dei contenitori in ceramica) la rottura del salvadanaio.

