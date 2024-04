La Soluzione ♚ Tale da essere creduto

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Tale da essere creduto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : VEROSIMILE

Curiosità su Tale da essere creduto: Riassunti: dio esiste e io ci ho creduto: +1{\displaystyle +1} (ho guadagnato la vita eterna); dio non esiste e io ci ho creduto: 0{\displaystyle 0} (non ho... Il verosimile è un concetto molto controverso nella sua definizione perché mette a confronto quello che è rappresentato o raccontato con un referente, che può essere corrispondente alla realtà oppure a un insieme di accordi che accettano quella rappresentazione come coesa in se stessa.

