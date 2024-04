La Soluzione ♚ Spiazzi in fattoria

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Spiazzi in fattoria. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : AIE

Curiosità su Spiazzi in fattoria: Bargagli si trova nel comune di castelfranco di sotto, in località poggio adorno. l'originaria fattoria venne acquistata nel settecento da dionigio vettori...

Altre Definizioni con aie; spiazzi; fattoria;