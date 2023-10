Spiazzi per la trebbiatura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spiazzi per la trebbiatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AIE

Significato/Curiosita : Spiazzi per la trebbiatura

Iniziale del ciclo produttivo del grano, alla mietitura e alla trebbiatura, momenti conclusivi per i quali venivano usati gli attrezzi esposti nel percorso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Spiazzi per la trebbiatura : spiazzi; trebbiatura; Gli spiazzi per i polli; spiazzi rurali; spiazzi rustici; spiazzi per polli; Gli spiazzi interni dei palazzi; Gli spiazzi per la trebbiatura; spiazzi per i polli; La trebbiatura del grano; Si riempie dopo la trebbiatura ; Serve a stoccare i prodotti della trebbiatura ; Gli spiazzi per la trebbiatura ; Lo si riempie dopo la trebbiatura ; Il cortile per la trebbiatura ; Si battono nella trebbiatura ;

Cerca altre Definizioni