Spiazzi rurali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spiazzi rurali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AIE

Significato/Curiosita : Spiazzi rurali

Tra i 900 e i 1.200 m. la strada che collega gromo e il fondovalle con spiazzi è lunga circa 7,5 km, tortuosa e panoramica, corre per i primi chilometri... Titolo. aie – frazione di bergamasco in provincia di alessandria (italia) aie – frazione di cesena in provincia di forlì-cesena (italia) borgo aie – frazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Spiazzi rurali : spiazzi; rurali; spiazzi rustici; spiazzi per polli; Gli spiazzi interni dei palazzi; Gli spiazzi per la trebbiatura; spiazzi per i polli; Alloggi rurali prevalentemente isolati; Aree di terreno contigue a fabbricati rurali ; Case rurali tirolesi; È un area di terreno contigua a fabbricati rurali ; Cortili rurali ;

Cerca altre Definizioni