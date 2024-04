La Soluzione ♚ Lo sono Chardonnay e Sauvignon

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Lo sono Chardonnay e Sauvignon. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : VITIGNI

Curiosità su Lo sono chardonnay e sauvignon: Rossi il cabernet-sauvignon, il cabernet franc, il merlot, il pinot nero, lo zinfandel e la syrah; tra i bianchi il sauvignon, lo chardonnay, il muscat ed... Con il termine vitigno, si intende l'insieme degli individui ottenuti per propagazione vegetativa da un unico individuo originatosi da seme.

