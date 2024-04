La Soluzione ♚ Quelle sperticate sono esagerate

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Quelle sperticate sono esagerate. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LODI

Curiosità su Quelle sperticate sono esagerate: Seppe dal critico chesneau che il conte nieuwekerke si era cimentato in sperticate lodi in suo favore: egli, tuttavia, accolse questi complimenti con ben... Lodi (IPA: ['ldi], ; Lòd in dialetto lodigiano) è un comune italiano di 45 233 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Lombardia. La città fu fondata il 3 agosto 1158 da Federico Barbarossa, in seguito alla distruzione dell'antico borgo di Laus Pompeia, già municipium romano, sede vescovile e libero comune. Durante il Rinascimento conobbe un periodo di grande splendore artistico e culturale, dopo aver ospitato nel 1454 la firma dello storico trattato fra gli Stati preunitari italiani noto come pace di Lodi. Nel XXI secolo, la città è un importante centro industriale nei settori della cosmesi, dell'artigianato e della produzione ...

