La Soluzione ♚ Il servizio segreto inglese

La soluzione di 19 lettere per la definizione: Il servizio segreto inglese. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : INTELLIGENCE SERVICE

Curiosità su Il servizio segreto inglese: servizio segreto e polizia segreta dell'unione sovietica, attiva dal 13 marzo 1954 al 3 dicembre 1991. venuto a notorietà internazionale durante il periodo... Il Secret Intelligence Service (SIS) è l'agenzia di spionaggio per l'estero del Regno Unito. È più comunemente noto con il nome di MI6, essendo la sesta sezione dei servizi segreti britannici, noti collettivamente con il nome di Military Intelligence. Il SIS dipende dall'Ufficio per gli esteri ed è sotto la formale direzione del Joint Intelligence Committee (JIC). L'insegna del SIS era un tempo costituita da una C in verde (il primo direttore firmava tutti i documenti ufficiali con inchiostro verde) con l'immagine di un cervello all'interno di essa, e con le parole Semper Occultus.

Altre Definizioni con intelligence service; servizio; segreto; inglese;