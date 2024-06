Il segreto degli avvocati

: A conclusione del quinquennio lo studente consegue il diploma di Stato corrispondente al IV livello EQF, che consente l'accesso a percorsi di istruzione terziaria degli ITS (Istituti Tecnici Superiori), università o AFAM, accesso non possibile per chi è in possesso di diplomi quadriennali di IeFP, di competenza regionale. L'istituto professionale in Italia è una scuola secondaria di secondo grado di competenza statale, di durata quinquennale, articolata in 11 indirizzi distribuiti in due Settori - Servizi, e Industria e Artigianato – correlati con i percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) di competenza regionale, al fine di favorire eventuali passaggi, e con i codici ATECO.

Italiano: Aggettivo: professionale m e f sing (pl.: professionali) . (diritto) (economia) che riguarda l'esercizio di una professione. Sillabazione: pro | fes | sio | nà | le. Pronuncia: IPA: /professjo'nale/ . Etimologia / Derivazione: deriva da professione . Sinonimi: lavorativo. (di strumentazione) specialistico. (per estensione) (di tono, comportamento) preparato, competente, serio, efficiente.