La Soluzione ♚ Il regno di Plutone

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Il regno di Plutone. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ADE

Curiosità su Il regno di plutone: Tale plutone non è associato alla figura del "violento rapitore" di persefone due testi classici che attribuiscono al dio rapitore il nome plutone sono... Ade (in greco antico: d, Hádes), è un personaggio della mitologia greca, una divinità figlia di Crono e Rea. Dio dell'Ade, delle ombre e dei morti, è conosciuto anche come es Axiòkersos poiché coniuge di Persefone, soprannominata infatti esa Axiòkersa, e ata Katachthònios ossia "Sotterraneo". L'etimologia del nome è controversa: già in antico lo si derivava da un - privativo e dalla radice d- «vedere»: Ade sarebbe dunque l'«oscuro». Nella mitologia romana la sua figura corrisponde a quella di Plutone.

