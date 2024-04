La Soluzione ♚ Il regno delle favole

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Il regno delle favole. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : REAME

Curiosità su Il regno delle favole: il magico regno delle favole (the 10th kingdom) è una miniserie di genere fantastico trasmessa dal 27 febbraio 2000 su nbc. la miniserie è stata trasmessa... I reami del Commonwealth sono quindici dei cinquantasei Stati del Commonwealth delle nazioni il cui capo di Stato coincide con la persona detenente il titolo di sovrano del Regno Unito. La carica di capo di Stato dei suddetti Paesi è esercitata da re Carlo III, il quale è sovrano di ogni singolo Paese; ad esempio, in Australia ha il titolo di Sua Maestà Carlo III, re d'Australia. Con l'eccezione del Regno Unito, il sovrano nomina, su indicazione del governo del reame in questione, un governatore generale che lo rappresenta come capo di Stato de facto. Il governatore generale, da parte sua, esercita i poteri di un capo di Stato in regime ...

