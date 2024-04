La Soluzione ♚ Il regno di Tarzan

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Il regno di Tarzan. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GIUNGLA

Curiosità su Il regno di tarzan: Romanzo tarzan delle scimmie di edgar rice burroughs; è il primo film d'animazione su tarzan che sia mai stato realizzato, oltre ad essere il decimo ed... Una giungla è una foresta con una vegetazione rigogliosa e intricata, un'ampia biodiversità e grandi riserve di acqua dolce, grazie al clima tropicale umido o dall'acqua che contiene l'enorme massa vegetale. L'applicazione del termine è variata notevolmente durante l'ultimo secolo. In senso proprio, il termine è sinonimo di foresta tropicale decidua e spesso anche di foresta monsonica; indica un bioma caratterizzato da una foresta impenetrabile e ricca di alberi caducifogli, tipico dei climi tropicali in cui a un lungo periodo piovoso si alterna una stagione secca. Nella lista Global 200 del WWF questo bioma non è considerato in quanto ...

