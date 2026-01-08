È propria degli insensibili

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È propria degli insensibili' è 'Aridità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARIDITÀ

Perché la soluzione è Aridità? L'aridità si riferisce a una condizione caratterizzata dalla mancanza di umidità o freschezza, spesso associata a paesaggi secchi e privi di vegetazione. È tipica di ambienti desertici o di zone colpite da scarsità d'acqua, dove la vita fatica a sopravvivere. Questa condizione può essere anche metaforicamente collegata a persone insensibili o prive di emozioni, che mostrano freddezza e distacco.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È propria degli insensibili" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È propria degli insensibili". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

È propria degli insensibili nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Aridità

Se la definizione "È propria degli insensibili" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È propria degli insensibili" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Aridità:

A Ancona R Roma I Imola D Domodossola I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È propria degli insensibili" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

