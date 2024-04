La Soluzione ♚ Notizia giornalistica sensazionale

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Notizia giornalistica sensazionale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SCOOP

Curiosità su Notizia giornalistica sensazionale: (disambigua). lo scoop (dall'inglese scoop) è una notizia giornalistica particolarmente sensazionale in quanto pubblicata da un mezzo d'informazione per... Scoop è un film del 2006 scritto, diretto e interpretato da Woody Allen. È il secondo film di Allen (dopo Match Point) ad essere ambientato in Inghilterra e in cui Scarlett Johansson interpreta uno dei personaggi principali. Allen ha affermato di aver creato la parte della giornalista Sandra pensando specificamente alla Johansson.

Altre Definizioni con scoop; notizia; giornalistica; sensazionale;