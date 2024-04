La Soluzione ♚ Essere parte attiva

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Essere parte attiva. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CONTRIBUIRE

Curiosità su Essere parte attiva: Estrattive o assunti con la droga. i principi attivi costituiscono la parte farmacologicamente attiva dei medicamenti, che sono formati anche dagli eccipienti... Drug Design Optimization Lab meglio conosciuto come "D2OL" è un progetto di informatica distribuita con l'obiettivo di trovare una cura per combattere le seguenti malattie: antrace, SARS, ebola, malaria, vaiolo e influenza aviaria. Il progetto si è concluso il 15 aprile 2009, come si legge dal sito ufficiale "On April 15, 2009, the D2OL distributed computing project will officially end operations."

