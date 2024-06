Nasce da certe notizie preoccupanti ma false

: Previsto ed anticipato con molto allarmismo da parte dei mass-media e dell'opinione pubblica, il problema si verificò ma risultò di facile gestione, grazie alle misure di precauzione adottate negli anni precedenti. Il Millennium bug, noto anche come Y2K bug, fu un difetto informatico (bug) che si manifestò al cambio di data tra il 31 dicembre 1999 e il 1º gennaio 2000 in alcuni sistemi di elaborazione dati.

Italiano: Sostantivo: allarmismo m (pl.: allarmismi) . allarmare o mettere in allarme singoli o insieme di più individui per opera di soggetti esterni.. (per estensione) allarme portato all'eccesso senza motivi validi con incoscienza ed indifferenza suscitava allarmismo.. Sillabazione: al | lar | mì | smo. Pronuncia: IPA: /allar'mizmo/ . Etimologia / Derivazione: deriva da allarme (fonte Treccani); dal termine allarmare, a volte, si usa anche il termine allerteismo da allert termine inglese; formato dalla contrazione di allarme e dal suffisso -ismo .