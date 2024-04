La Soluzione ♚ Locali da ladri bari e truffatori

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Locali da ladri bari e truffatori. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SCANNATOI

Curiosità su Locali da ladri bari e truffatori: Dopo ne sorsero come funghi circa 8000. molte, però, erano istituite da truffatori o, nel migliore dei casi, incapaci che poi scappavano con i soldi raccolti... L'ammazzatoio (L'Assommoir, conosciuto in italiano anche come Lo scannatoio) è il settimo volume del ciclo I Rougon-Macquart (1871-1893) dello scrittore francese Émile Zola. Il romanzo iniziò ad essere pubblicato a puntate sul quotidiano Le bien publique nel 1876, ma il giornale fu costretto a interrompere le pubblicazioni a causa delle proteste che esso aveva suscitato nel pubblico dei lettori. Catulle Mendès, grande ammiratore di Zola, decide allora di pubblicarlo sul suo settimanale La Republique des lettres e questa volta fu un grande successo. Venne poi pubblicato come libro nel 1877. Il libro, ambientato nella Parigi operaia e frutto ...

Altre Definizioni con scannatoi; locali; ladri; bari; truffatori;