La Soluzione ♚ Lo legge la cassa

La soluzione di 12 lettere per la definizione: Lo legge la cassa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CODICE A BARRE

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Lo legge la cassa: la cassa depositi e prestiti (in sigla cdp), nota anche semplicemente come gruppo cdp, è una delle principali istituzioni finanziarie dello stato italiano... Il codice a barre è un codice di identificazione costituito da un insieme di elementi grafici a contrasto elevato destinati alla lettura per mezzo di un sensore a scansione e decodificati per restituire l'informazione in essi contenuta.

Altre Definizioni con codice a barre; legge; cassa;