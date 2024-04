La Soluzione ♚ L apparecchio che legge le carte di credito

La soluzione di 3 lettere per la definizione: L apparecchio che legge le carte di credito. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : POS

Curiosità su L apparecchio che legge le carte di credito: Pagamenti mediante moneta elettronica, ovvero tramite carte di credito, di debito o prepagate. nel contesto di utilizzo del pos, il cessionario o prestatore è... Un POS (dall'inglese Point of sale, lett. "punto di vendita") o terminale di pagamento è un dispositivo elettronico che consente di effettuare pagamenti mediante moneta elettronica, ovvero tramite carte di credito, di debito o prepagate.

