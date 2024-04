La Soluzione ♚ Si inserisce in una porta del computer

La soluzione di 12 lettere per la definizione: Si inserisce in una porta del computer. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CHIAVETTA USB

Una chiave USB (anche chiavetta USB, penna USB, unità flash USB o in lingua inglese USB flash drive, o pen drive) è una memoria di massa portatile che si collega al computer mediante la porta USB. I dati sono memorizzati in una memoria flash, tipicamente di tipo NAND, contenuta al suo interno. La capacità è limitata unicamente dalla densità delle memorie flash impiegate, con il costo per megabyte che aumenta rapidamente per alte capacità. Molti modelli dispongono di un occhiello per permetterne l'aggancio all'anello di un comune portachiavi.

