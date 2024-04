La Soluzione ♚ Giunto pieghevole

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Giunto pieghevole. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SNODO

Curiosità su Giunto pieghevole: Naufragio, mentre ismay s'imbarcò sull'ultima lancia disponibile, un battello pieghevole del tipo "engelhardt". il numero esatto di persone a bordo non è noto... La bronzina, anche detta cuscinetto a strisciamento o cuscinetto radente, è uno strumento meccanico atto a ridurre l'attrito di rotazione. Essa è costituita da due elementi cilindrici coassiali, uno dei quali solidale con il corpo del supporto e l'altro con l'asse del corpo in movimento.

