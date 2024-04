La Soluzione ♚ Un giunto pieghevole

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Un giunto pieghevole. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SNODO

Curiosità su Un giunto pieghevole: Ombrello pieghevole del i secolo dalla tomba di wang guang presso la commenda di lelang nella penisola coreana. tuttavia, l'ombrello pieghevole cinese potrebbe... La bronzina, anche detta cuscinetto a strisciamento o cuscinetto radente, è uno strumento meccanico atto a ridurre l'attrito di rotazione. Essa è costituita da due elementi cilindrici coassiali, uno dei quali solidale con il corpo del supporto e l'altro con l'asse del corpo in movimento.

