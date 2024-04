La Soluzione ♚ Un gigante della telefonia

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Un gigante della telefonia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : HUAWEI

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Huawei Technologies Co., Ltd. (pronuncia cinese mandarino [xwa.we]; in cinese: S, huá wéi jì shù youxiàn gong siP), comunemente nota come Huawei, è una società cinese impegnata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti, di sistemi e di soluzioni di rete e telecomunicazioni, smartphones ed elettronica di consumo generale. È stata fondata nel 1987 da Ren Zhengfei e ha il quartier generale a Shenzhen, Guangdong, in Cina. Non esistono dichiarazioni ufficiali in merito all'interpretazione del significato di Huawei. Il nome è traslitterato in inglese in Huawei. Il carattere semplificato (huá) è usato per indicare ...

