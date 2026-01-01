La telefonia che non è fissa

Anna Spiotta | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La telefonia che non è fissa' è 'Mobile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOBILE

Perchè la soluzione è Mobile? La telefonia mobile permette di comunicare ovunque ci si trovi, senza essere legati a linee fisse. È comoda e immediata, offrendo la possibilità di restare connessi con amici e familiari in ogni momento. Questa tecnologia ha rivoluzionato il modo di parlare e condividere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La telefonia che non è fissa
  • Risposta: MOBILE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: M_____
  • Inizia con: M
  • Finisce con: E
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Mobile'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

La telefonia che non è fissa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Mobile

In presenza della definizione "La telefonia che non è fissa", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mobile'.

Le 6 lettere della soluzione

M Milano
O Otranto
B Bologna
I Imola
L Livorno
E Empoli

La soluzione 'Mobile' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La telefonia che non è fissa". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La telefonia dei cellulari Si fissa agli arti infortunati Si fissa per la visita Una burla a data fissa Fissa la produzione di greggio 

Altre definizioni collegate

Con telefonia: Assicura connessioni veloci per telefonia e Internet 

Con fissa: Si fissa al gancio di traino 