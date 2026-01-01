La telefonia che non è fissa
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La telefonia che non è fissa' è 'Mobile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MOBILE
Perchè la soluzione è Mobile? La telefonia mobile permette di comunicare ovunque ci si trovi, senza essere legati a linee fisse. È comoda e immediata, offrendo la possibilità di restare connessi con amici e familiari in ogni momento. Questa tecnologia ha rivoluzionato il modo di parlare e condividere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La telefonia che non è fissa
- Risposta: MOBILE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: M_____
- Inizia con: M
- Finisce con: E
La telefonia che non è fissa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Mobile
In presenza della definizione "La telefonia che non è fissa", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mobile'.
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Mobile' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La telefonia che non è fissa". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Con telefonia: Assicura connessioni veloci per telefonia e Internet
Con fissa: Si fissa al gancio di traino