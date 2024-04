La Soluzione ♚ La fondò Lenin sigla

La soluzione di 4 lettere per la definizione: La fondò Lenin sigla. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : URSS

Curiosità su La fondo lenin sigla: 1903 al ii congresso, che vide la nascita all'interno del posdr delle due correnti, guidate rispettivamente da lenin e da julij martov. l'assemblea,... L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in russo ´ ´ ´ ´, , Sojúz Sovétskich Socialistíceskich Respúblik, SSSR; [s'jus s'vetskx sl'stitskx r'spublk]), acronimo URSS e in forma abbreviata Unione Sovietica (in russo ´ ´, Sovétskij Sojúz, [s'vetskj s'jus]), fu uno Stato federale che si estendeva tra Europa orientale e Asia settentrionale, sorto il 30 dicembre 1922 sulle ceneri dell'Impero russo. Era composta da 15 repubbliche socialiste, la più grande delle quali era la Russia, a sua volta suddivisa in repubbliche autonome federate. La distanza tra i ...

