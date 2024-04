La Soluzione ♚ Fondò l abbazia di Montecassino nel 529

La soluzione di 12 lettere per la definizione: Fondò l abbazia di Montecassino nel 529. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SAN BENEDETTO

Curiosità su Fondo l abbazia di montecassino nel 529: È anche l'unica parrocchia dell'abbazia territoriale. quando san benedetto verso l'anno 529 fondò l'abbazia di montecassino nell'acropoli che si ergeva... Benedetto da Norcia (Norcia, 2 marzo 480 – Montecassino, 21 marzo 547) è stato un monaco cristiano italiano, fondatore dell'Ordine di San Benedetto. Viene venerato da tutte le Chiese cristiane che riconoscono il culto dei santi.

