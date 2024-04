La Soluzione ♚ Matilde fondò Il Mattino a Napoli

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Matilde fondò Il Mattino a Napoli. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SERAO

Curiosità su Matilde fondo il mattino a napoli: matilde serao (patrasso, 14 marzo 1856 – napoli, 25 luglio 1927) è stata una scrittrice e giornalista italiana. è stata la prima donna italiana ad aver... Matilde Serao (Patrasso, 14 marzo 1856 – Napoli, 25 luglio 1927) è stata una scrittrice e giornalista italiana. È stata la prima donna italiana ad aver fondato e diretto un quotidiano, Il Corriere di Roma, esperienza successivamente ripetuta con Il Mattino e Il Giorno. Negli anni venti fu candidata sei volte, senza mai ottenerlo, al Premio Nobel per la letteratura. Indicata da Angelo de Gubernatis nel 1895 come "La più poderosa per ingegno, vivace fantasia e vigore di stile fra le nostre scrittrici"

