La Soluzione ♚ Il fiume di Orléans

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Il fiume di Orléans. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LOIRA

Curiosità su Il fiume di orleans: La città prende il nome da orléans, città situata sul fiume loira in francia, ed è ben nota per la sua architettura creola francese. il nucleo storico... La Loira (in francese Loire /lwa/, in occitano Léger o Leir, in arpitano Lêre), con un corso di 1020 km totali, è il secondo fiume di Francia per lunghezza. Il suo bacino è assai esteso (117.000 km²).

