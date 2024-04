La Soluzione ♚ Essere in agitazione

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Essere in agitazione. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FREMERE

Curiosità su Essere in agitazione: Non essere accurate. i contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. con il termine di agitazione psicomotoria... Vulcano (Vurcanu in siciliano) è un'isola italiana appartenente all'arcipelago delle isole Eolie, in Sicilia. Amministrativamente fa parte del comune di Lipari. Gli abitanti, 450 nel 2019, vengono chiamati vulcanari. Nell'antichità venne chiamata Therasia (Tasa), poi Hiera (e), perché sacra al dio Vulcano, da cui deriva poi il suo nome attuale.

