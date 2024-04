La Soluzione ♚ Durata del pontificato

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Durata del pontificato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PAPATO

Curiosità su Durata del pontificato: Il pontificato possa essere durato oltre i 33 giorni. ^ dati elaborati sulla base di liste pontificali. gli esatti anni di inizio e fine pontificato, soprattutto... Il papa (formalmente Romano pontefice o Sommo pontefice) è il vescovo di Roma, massima autorità religiosa riconosciuta nella Chiesa cattolica. I suoi trattamenti possono essere Santo Padre, Sua Santità, Vostra Santità o semplicemente Santità. Secondo il diritto canonico è il vescovo della diocesi di Roma, capo del Collegio dei vescovi, primate d'Italia, vicario di Cristo e pastore in terra della Chiesa universale, possedendo anche i titoli di sommo pontefice della Chiesa cattolica, patriarca della Chiesa latina, nonché, a seguito dei Patti Lateranensi, sovrano assoluto dello Stato della Città del Vaticano. Egli viene eletto dal Collegio dei ...

