È stato brevissimo quello di Giovanni Paolo I

Sostantivo

Curiosità su: Il papa (formalmente Romano pontefice o Sommo pontefice) è il vescovo di Roma, massima autorità religiosa riconosciuta nella Chiesa cattolica. I suoi trattamenti possono essere Santo Padre, Sua Santità, Vostra Santità o semplicemente Santità. Secondo il diritto canonico è il vescovo della diocesi di Roma, capo del Collegio dei vescovi, primate d'Italia, vicario di Cristo e pastore in terra della Chiesa universale, possedendo anche i titoli di sommo pontefice della Chiesa cattolica, patriarca della Chiesa latina, nonché, a seguito dei Patti Lateranensi, sovrano assoluto dello Stato della Città del Vaticano. Egli viene eletto dal Collegio dei cardinali durante il conclave. Può essere eletto papa anche un laico, per consuetudine però il papa è scelto tra i cardinali. Il titolo di papa può essere ed è spesso abbreviato con la formula PP. nei documenti scritti in lingua latina. L'ufficio del papa prende il nome di papato, mentre la sua giurisdizione ha il nome di Santa Sede (o Sede Apostolica) ed è ente di diritto internazionale.

papato ( approfondimento) m sing (pl.: papati)

(religione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

pa | pà | to

Pronuncia

IPA: /pa'pato/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.