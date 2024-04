La Soluzione ♚ Due opposti fra cui il terzo gode

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Due opposti fra cui il terzo gode. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LITIGANTI

Curiosità su Due opposti fra cui il terzo gode: Inoltre, il terzo principio della dinamica richiede che l'azione e la reazione siano sempre opposte in ogni momento, generando un vincolo istantaneo fra punti... Fra i due litiganti il terzo gode è un dramma giocoso in tre atti del compositore Giuseppe Sarti basato sul libretto Le nozze di Carlo Goldoni. Il celebre libretto goldoniano, messo in musica già da diversi altri compositori, fu revisionato per Sarti da un librettista del quale non ci è giunto il nome. L'opera fu rappresentata per la prima volta nell'ambito della stagione autunnale del Teatro alla Scala di Milano con Anna Selina Storace e Francesco Benucci, il 14 settembre 1782, periodo nel quale Sarti era attivo come maestro di cappella del Duomo. Fra i due litiganti divenne celebre nel Settecento, tant'è che Mozart inserì nel fatale ...

