Se coinvolge due persone, il terzo ne gode nei cruciverba: la soluzione è Litigio

Home / Soluzioni Cruciverba / Se coinvolge due persone, il terzo ne gode

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Se coinvolge due persone, il terzo ne gode' è 'Litigio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LITIGIO

Curiosità e Significato di Litigio

Non fermarti alla soluzione! Conosci Litigio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Litigio.

Perché la soluzione è Litigio? Il termine litigio indica una discussione o una lite tra due o più persone, spesso dovuta a incomprensioni o divergenze di opinioni. Quando si crea un litigio, le parti coinvolte si scontrano, mentre chi assiste da fuori può trarne beneficio o divertimento. In sostanza, è uno scontro verbale che può risolversi con tensione o, in alcuni casi, con soddisfazione per chi ne gode.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Può portare alla fine di un amiciziaPuò far finire un amiciziaDue opposti fra cui il terzo godeTra i due il terzo godeNe servono due per calcolare l età

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Litigio

Non riesci a risolvere la definizione "Se coinvolge due persone, il terzo ne gode"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

I Imola

T Torino

I Imola

G Genova

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M N U C T O D E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DOCUMENTO" DOCUMENTO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.