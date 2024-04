La Soluzione ♚ È divisa dal Tamigi

La soluzione di 6 lettere per la definizione: È divisa dal Tamigi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LONDRA

Curiosità su E divisa dal tamigi: Pianeggiante, solcato dal fiume tamigi e dai suoi affluenti (cherwell, evenlode, windrush, ock, thame). nella parte occidentale è interessato dalle propaggini... Londra (AFI: /'londra/; in inglese: London, /'lndn/) è la capitale e maggiore città dell'Inghilterra e del Regno Unito, con i suoi 8 799 800 abitanti. La sua estensione territoriale la rende la terza città più estesa d'Europa, preceduta da Mosca e Istanbul. L'area metropolitana conta circa 14 milioni di residenti e si estende per svariate decine di chilometri lungo la valle del Tamigi, fino al suo ampio estuario. Molti degli abitanti, chiamati londinesi (Londoners), provengono dall'estero o sono di origine straniera, il che la rende una delle città più cosmopolite e multietniche del mondo. Londra è stata la capitale dell'Impero britannico ...

Altre Definizioni con londra; divisa; tamigi;