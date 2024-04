La Soluzione ♚ Dea figlia di Eris

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Dea figlia di Eris. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ATE

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Curiosità su Dea figlia di eris: Dell'antica grecia, la dea della discordia. il nome corrispettivo di eris in latino è discordia. l'episodio più significativo cui la dea è legata è quello... Ate (in greco antico: t, «rovina, inganno, dissennatezza») è una figura minore della mitologia greca.

